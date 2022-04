Catherine MAZZELLA

Après 10 années passées dans le secteur du BTP, j'ai pris le parti de relancer mon projet professionnel avec une réelle envie d'évoluer dans deux domaines que j'affectionne particulièrement : le Marketing et le Sport. Aujourd'hui je suis à la recherche d'un poste en Contrat de professionnalisation qui allierait ces deux paramètres. En effet, j'entame un Master MDEO ( Management des Entrerpises et Organisations - option Marketing Digital et Management des Organisations Sportives) en altenance au mois d'Octobre 2016 au sein du Centre Icadémie Aix en provence.



Mes compétences :

Pack office

Everwin Base de Données gestion TPE et PME

Navigation Internet