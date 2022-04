Catherine MENIER

Long parcours après un DEUG anglais et un DUT en communication , j'ai travaillé dans une agence de publicité, puis dans le privé enfin dans une communauté de communes où j'étais chargée de mission du patrimoine et de la culture (génial) et depuis 2004 je travaille au sein de la technopole de Bordeaux Technowest tout d'abord en tant qu'assistante de direction et au final en tant que communicante ! bienvenue sur mon profil où j'oublie de mentionner mes nombreux voyages an voilier...et puis (en Land Rover Santana) à travers le continent africain...je rêve chaque jour de m'envoler, le travail sédentaire ne me convenant qu'à moitié aujourd'hui.J'ai vécu en Espagne, pays chaleureux en ce qui me concerne.