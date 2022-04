Bonjour, je m'appelle Catherine Menot, j'ai 51 ans, et j'habite dans l'Oise.

Après environ dix ans à travailler dans la restauration de collèges, j'ai décidé de prendre ma vie en main en démarrant ma propre affaire à domicile. Je décide de mes horaires et aussi de mes objectifs. Si l'idées de prendre votre vie en main ( c'est à dire d'avoir assez de temps et d'argent pour pratiquer ses activités favorites ), vous pouvez découvrir mon siteArray



Mes compétences :

Cuisine