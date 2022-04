Créatrice et fabricante de bijoux,

je travaille le laiton et le verre,parfois aussi la corne et les pierres dures,

d'inspirations orientale,médiévale,fantastique ou Art Nouveau,toutes mes pièces sont uniques ,avec une finition or ou argent par électrolyse ,sans nickel et garanties un an.



