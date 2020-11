Catherine MERCIER

Depuis 2004, je travail chez DEUX MI-TEINTES qui est spécialisé dans le domaine des travaux graphiques, de limpression numérique, de la reprographie et désormais dans le lenticulaire et ses effets révolutionnaires comme la 3D (relief sans lunettes), le Flip (changement dimages), lanimation (mouvement de plusieurs images), dautres encore.



DEUX MI-TEINTES garantit le respect des normes environnementales en collaborant avec des partenaires certifiés :

Imprim Vert, PEFC et FSC



Notre équipe propose des services toujours plus innovants pour renouveler limage de marque des entreprises qui nous font confiance.



J'ai par conséquent pu acquérir l'expérience et la compétence pour étudier, planifier, et conduire ou accompagner un projet jusqu'à son terme.



Je m'engage particulièrement à étudier et analyser tous les projets sans exceptions.



De la conception à limpression des projets, je réponds aux exigences et j'accompagne pour choisir les solutions les plus adaptées aux besoins des entreprises.



Je suis avec grand intérêt la fabrication et la qualité de tous les produits commandés tout en respectant les délais donnés.



N'hésitez pas à me contacter et/ou à visiter notre site si vous désirez un produit particulier ou pour tout renseignement.



http://www.2mi-teintes.fr

(pour l'impression lenticulaire cliquez sur "3D")



Mes compétences :

Impression Numérique & Offset

Livraisons dédiées

Stockage

PAO

Façonnage

Impression 3D lenticulaire