Catherine MERDY

Parcours atypique !!!



Je pense aimer le changement car le changement est signe de nouveaux challenges.



En effet j'ai commencé ma vie professionnelle en tant qu'enseignante puis un passage dans l'audit en entreprise pour enfin trouver ma voie dans la visite médicale en tant que responsable marketing et déléguée médicale sur le terrain.

J'ai participé à des lancements de produits, j'ai présenté des produits remboursés, non remboursés dans différents domaines sur différents secteurs chez différents médecins généralistes et spécialistes dans différentes sociétés.

J'aime le contact, les échanges, le travail en équipe et le respect des valeurs de l'entreprise dans laquelle on travaille.

Je suis plutôt optimiste et surtout dynamique.



CARPEDIEM



Mes compétences :

Communication

Connaissances scientifiques

Informatique

Maitrise de l'outil informatique

Maîtrise de l’outil informatique

Outil informatique

Parole en public

Prise de parole

Prise de parole en public

techniques de communication