Bonjour,



Je suis de Paris et depuis 1 an et demie, je vis en Normandie. J'ai changé de vie en suivant mon mari dans cette nouvelle aventure. Je suis assistante de gestion et j'ai une grande expérience de la finance, dans le service clients et le service back office.



Mes compétences :

Microsoft Word 2010

Organisation du travail

Polyvalence

Microsoft Excel

Microsoft Windows

Autonomie professionnelle

Dynamisme