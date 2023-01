Catherine NOVENT

Parmi mes compétences :

 Action commerciale et gestion d’un portefeuille clients

 Organisation d’évènements, incluant sourcing de lieux

 Conception d’offres sur mesure, adéquation aux attentes clients et respect d’un cahier des charges

 Négociations fournisseurs

 Analyse de marché (opportunités, besoins clients)

 Elaboration stratégie marketing et outils de vente

 Veille marketing et positionnement

 Maîtrise des langues étrangères et grande facilité d'expression - Trilingue Français - Anglais - Allemand



Mes compétences :

chef de projets

communication

Sourcing Lieux/prestas

Trilingue

CRM (Eudonet, GPS,SalesForce)