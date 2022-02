Catherine PAVIE

Présidente et gérante de plusieurs entreprises dont les activités couvrent toute la chaîne graphique (hors impression).

Le groupe compte 100 personnes.

Mes entreprises:

Présidente de IGS-CP (Ingénierie Graphisme Services-CP)

Présidente de Label Gravure

Présidente de Médiacase ( gestion de patrimoine numérique)

Studio de création d'œuvres numériques enrichies: Néolibris site:

Agence de création: l'agence IGS-CP site:

Gérante de la société France@Portail

Gérante de la société SFP Tunisia



Chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur

Membre de l'International Digital Publishing Forum (IDPF)

Membre du CEFEC (Conseil Européen Femmes et Entreprises et Commerce)



Partenaire de la Nuit du Livre depuis 2004.

Partenaire du salon dem@in le livre.

Partenariat avec les GOBELINS l'école de l'image

Partenariat avec l'école ESTIENNE l'Ecole Supérieure des arts et industries graphiques



Mon parcours :

* Expertise comptable pendant 12 ans en cabinet.

* Directeur administratif et financier.

* Dirigeante d'entreprises



Membre de l'association DFCG

Membre de l'association ATEP

Membre de l'association 16000 images

Membre de l'association Atlanpack

Membre élu à la CCI d'angoulême catégorie industrie

Présidente du conseil d'orientation l'EMCA ( L'Ecole des Métiers du Cinéma et de l'Animation)

Rotarienne





Mes compétences :

Luxe

Epub

Web

Xml

Communication

Multimedia

Photogravure

Responsable