Catherine PENA

Je suis psycho-somatothérapeute, certifiée à l'EEPSSA, Ecole Européenne de Psychothérapie, Socio et Somato Analytique (Strasbourg).



Je reçois dans mon cabinet en consultation individuelle ou à distance, en thérapie brève, thérapie de durée moyenne et thérapie longue.

J'accompagne la personne en demande d'accompagnement, traversant un moment de vie difficile, une épreuve, se trouvant dans un état de fragilité ou dans une période de transition, de doutes, de questionnements.

Mon approche est intégrative : elle intègre la thérapie classique de libération de la parole à différentes approches psycho-corporelles et de libération des émotions empêchant et entravant la personne dans sa vie quotidienne.

Elle inclut différentes méthodes, complémentaires, et permet de prendre en compte la complexité humaine. L'accompagnement est personnalisé, adapté à chacun selon sa personnalité et la difficulté à laquelle il fait face.

J'utilise l'écoute classique, l'écoute active de Rogers, la Gestalt-thérapie, la musicothérapie, l'analyse transactionnelle, l' EMAR (équivalent de l'EMDR) pour traiter les traumas, la relaxation et d'autres approches.