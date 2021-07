Catherine RANIVOSON

Besoin d'appui pour gérer vos tâches chronophages ? C'est ma spécialité !



Experte en assistance virtuelle depuis plus de 5 ans, j'ai déjà accompagné des dirigeants et de chefs d'entreprises (PDG, CEO, CTO, gérants, ...) en tant que bras droit. C'est pourquoi je possède de très solides compétences en support administratif à distance et en télémarketing. Très polyvalente de par mes formations et mes expériences, mes réussites résident dans la maîtrise de haut niveau :



- De la communication à 360° (multi canal) [Newsletter, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Facebook],

- De l'administratif (gestion d'agenda, aide à la comptabilité, gestion et archivage de courriers/documents, ...), de l'organisation et de gestion d'événements, ...

- De la gestion de bases de données (sur plateforme interne ou en ligne),

- De la transcription (audio et vidéo) de réunions, de webinaire, entrevues, conférences, séminaires, ...

- De la relation client ("Prix Qualiweb 2013" et "Service client de l'année 2014").



Dans le cadre de mes missions, je dispose et maîtrise les solutions digitales nécessaires me permettant l'atteinte de mes objectifs.



Nous pouvons travailler ensemble sur une planification de vos besoins de façon à ce que cela vous laisse du temps pour vous focaliser sur votre cœur de métier.



A vous lire :D



/* REMOTE ONLY - FREELANCE */