Catherine Serge MORANA

Designers Français de Piscines et Spas, nous sommes spécialisés à l'International dans l'Univers de la Piscine et du Spa depuis plus de 30 ans; qu'il s'agisse de Création, Conception, Ingénierie Notre connaissance des méthodes de construction (traditionnelles ou kits), des systèmes de filtration / traitement d'eau et du développement de projets est notre atout indiscutable pour les particuliers autant que pour les professionnels.



Une méthode de travail d'ingénierie unique, éprouvée depuis plus de 10 ans, nous permet la conception et le suivi en ligne de projets complets : design, plans, détails techniques, quantitatifs, suivi de chantier; ceci pour permettre aux particuliers, mais aussi aux professionnels de faire face à toute demande, ceci à quel qu'endroit du monde.

Pour en savoir plus, visitez notre site : https://creationsconseilsmorana.com



Toujours ouvert à des partenariats sérieux pour le Design et la Construction de tous projets de Piscines et Spas de Luxe, n'importe où dans le monde, nous sommes ouverts à toute question ou mission.



Nos compétences :

Piscines pour besoins spécifiques

Design

Ingénierie

Anglais et Espagnol

Gestion de projets internationaux