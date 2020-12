Catherine TATTU

Je recherche un poste de responsable administratif et financière ou contrôleur de gestion dans une PME ayant une réelle culture d'entreprise. J'aime mettre mes compétences au profit d'une direction qui me soutien et s'appuie sur mon expertise. Et je désire de la stabilité, un job qui me plaise et qui me permette de finir ma carrière professionnelle.

Mes compétences clés :

Management gestion budgétaire et financière clôture mensuelle analyser les procédures et déterminer les axes damélioration comptabilité publique Comptabilité analytique Contrôle de gestion gestion ressources humaines, gestion sociale, paie relations extérieures : relations avec les commissaires aux comptes dans le cadre daudit certification des comptes veille réglementaire fiscalité projets transversaux - Excel