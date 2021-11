Bonjour après presque 15 ans dans le domaine social ou je travailler auprès de personnes handicapée,

j ai cesser mon activité pour des raisons médicale.

Je souhaiter me reconvertir dans un domaine ou j aurais toujours le contacte humain et c 'est en faisant un stage en immersion en tant qu hôtesse de caisse que je me suis sentie épanouie .