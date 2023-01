Cathia MICHELE (SUZY)

Etant passionnée depuis toujours de nouvelles découvertes, à ce jour je maîtrise trois langues étrangères, dont le français, l'anglais et l'espagnol, et bientôt, le mandarin.



Soucieuse également de la vitesse à laquelle la nouvelle technologie évolue, j'associe mes compétences linguistiques à mon aisance avec le monde de l'Informatique.



En outre, la rédaction de toutes sortes de textes n'est pas un secret pour moi, et les transcriptions audios m'ont toujours inspiré.



D'ailleurs, l'excellence est mon maître-mot et j'entends bien évoluer pleinement dans le métier d'assistante virtuelle.