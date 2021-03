Cathie AVEAUX

Forte de 9 années d'expérience professionnelle dans la gestion de projets, dont presque 7 dans le champ de la prévention des addictions dans deux établissements médico-sociaux en gestion associative, je possède des compétences dans l'élaboration, la coordination, et l'animation de programmes de prévention et d'intervention précoce à destination de publics variés, suite à une phase de diagnostic ; les objectifs visés par ces programmes étant principalement la montée en compétence des partenaires autour de la question des conduites addictives, mais aussi le renforcement du pouvoir d'agir du public cible.



Mes compétences :

Renforcement des capacités des acteurs

Gestion de projets

Techniques d'écoute et de relation à la personne

Animation de groupe

Travail en équipe