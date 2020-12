Cathy BONA

J'ai commencé à travailler chez un des plus gros syndic de Paris. J'avais 18 ans

Après ces quelques années passées à apprendre, je me suis orientée dans le social toujours dans le secrétariat.

En 1998 j'ai eu une opportunité dans le relationnel. Depuis cette date je m'épanouie dans ce secteur qui me passionne.

A ce jour, je suis chargée de clientèle. J'aime les contacts.

Mon choix se portera sur un poste ayant un petit quelque chose de plus. ...

Volontaire, disponible avec un permis de conduire, je me donnerai toujours à fond dans mon travail

Alors, je suis à votre écoute, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Login

Horizon

Microsoft Excel

Microsoft Word