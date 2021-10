Cathy BONFOND

Artiste pluridisciplinaire - Professeur de danse classique (ballet) et Modern-jazz

Détentrice d'un Master de l IHECS en « Arts du Spectacle & Techniques de Diffusion » spécialisée en en Communications sociales - éducation permanente,

En 2010, j'ai rassemblé mes compétences professionnelles et personnelles dans une activité indépendante complémentaire : Art'Sup.

Au programme:

- Cours de danse classique et rythmique pour enfants et ados au sein de différentes écoles du Brabant wallon, Namurois et Hainaut.

- Animation d'ateliers créatifs bien être alliant des disciplines artistiques variées basées sur le mouvement et les arts visuels.



Bref, un support personnalisé, alliant artisanat & art, pour tous ceux qui ont envie mais n'osent pas se lancer seuls dans l'aventure ;-)



Mes compétences :

Danse - Expression - Créativité