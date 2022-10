Cathy BONFOND - ARTISTE

Artiste plasticienne pluridisciplinaire et Professeur de danse classique (ballet) et Modern-jazz

Détentrice d'un Master de l IHECS en « Arts du Spectacle & Techniques de Diffusion » spécialisée en en Communications sociales - éducation permanente,

En 2010, j'ai rassemblé mes compétences professionnelles et personnelles dans une activité indépendante complémentaire

Au programme:

- Cours de danse classique, modern jazz et rythmique pour enfants, ados et adultes au sein de différentes écoles du Brabant wallon, Namurois et Hainaut.

- Animation d'ateliers créatifs bien être alliant des disciplines artistiques variées basées sur le mouvement et les arts visuels.



Parallèlement, depuis 2016, jai choisi de me perfectionner en tant qu'artiste plasticienne et de suivre lenseignement de lécole des Beaux-Arts de Wavre. Dans latelier pluridisciplinaire, auprès de Marc Hujoel dabord et de Julien Brunet ensuite, jai loccasion de toucher à de nombreuses disciplines : dessin, sculpture, gravure

En novembre 2022 , après avoir participé à plusieurs expositions collectives, je me lance dans ma première exposition solo "couleurs et diffusions"



Mes compétences :

Couleurs - Danse - Expression - Créativité