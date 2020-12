Cathy NOURRY

Je suis technico-commerciale interne au sein de l'entreprise Agemat, fournisseur de matériel électrique, de câble et de flex à façon pour les professionnels revendeurs ou installateurs.



Ma fonction consiste à négocier la vente et l'achat de produits techniques, d'en assurer le suivi logistique et d'assurer un support technique aux clients et à mes collègues.



Dans les mois à venir, je serai amenée à travailler directement avec les clients grands comptes.