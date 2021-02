Cécile ALVIN

Assistante maternelle agréée par le Conseil Général depuis 2011 pour accueillir 4 petits bouts à temps plein.



Je suis formée à la petite enfance et aux premiers secours (PSC1).



Je possède également le CAFME (Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Moniteur Educateur), ce qui me permet d'accueillir avec professionnalisme des enfants qui présentent une déficience ou porteurs de handicap.



Je propose activités manuelles, motrices et d'éveil, lectures, chant, comptines, jeux intérieurs/extérieurs, promenades...



Je participe régulièrement aux activités du Relais d'Assistantes Maternelles.



Je suis à l'écoute de toute demande, n'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.



Mes compétences :

Petite enfance

Relations sociales

Service à la personne

Animation