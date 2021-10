Cecile BOUHOUR

Etudiante en deuxième année de Master STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) en spécialisation Management des Organisations Sportives, je suis quelqu'un de curieuse et de dynamique.

Polyvalente, j'aime beaucoup apprendre de nouvelles choses et acquérir de nouvelles compétences.

Je suis actuellement à la recherche d'un stage dans le cadre de ma dernière année de master, dans le domaine du management sportif. Les postes qui seraient susceptibles de m'intéresser sont les suivants :

- Assistante chef de projet

- Assistante manager

Mes recherches se portent sur la région Lyonnaise dans un premier temps, mais je reste ouverte à toute proposition