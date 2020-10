Cécile CALMUS

Compétences Professionnelles



Gestion déquipe

Recruter, intégrer et évaluer de nouveaux salariés, volontaires et stagiaires

Former des salariés, gérer leur montée en compétences (formation interne, CF, )

Définir les missions et objectifs de chaque salarié, leur allouer les moyens nécessaires pour les atteindre

Organiser et animer des réunions déquipe, coordonner les actions, les évaluer

Proposer des axes daméliorations et des mesures correctives

Assurer le suivi des congés, RTT, récupérations, horaires, frais



Gestion de projet

Initier et développer de nouveaux projets, les négocier, les piloter, les évaluer et les valoriser

Recueillir les données de terrain, les traiter, les analyser et rédiger une proposition

Rechercher, mettre en œuvre, développer et entretenir des partenariats

Sensibiliser les publics et partenaires sur les projets et actions, les promouvoir et assurer la coordination et le suivi

Piloter, planifier, suivre et évaluer les projets et actions

Monter des actions de formation

Mettre en œuvre des outils de communication

Réaliser, valoriser et présenter les bilans daction et les perspectives



Gestion administrative et financière

Rédiger des dossiers de demande de subvention, des réponses à appel à projets, des bilans dactions

Monter des budgets financiers prévisionnels, participer à la réalisation des bilans financiers, facturer et suivre les paiements

Réaliser des diagnostics et études (techniques denquêtes, de recueil de données, et de valorisation)

Suivre des dossiers partenaires et institutionnels (téléphoniques, comité de pilotage et de suivi,)

Organiser, participer et restituer des réunions de bureau et de CA

Suivre les contrats de sites, médecine du travail, rapports, activités, objectifs.

Effectuer le reporting dactivités