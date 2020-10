Cecile CECILE CARRION (CARRION)

Passionnée par le commerce et l'immobilier, les quelques années passées au sein d'une agence immobilière m'ont permis de confirmer ma passion pour le métier. Native de Béziers, enfant du pays, c'est avec plaisir que je mettrai à votre disposition mes compétences, pour vous accompagner tout au long de votre projet immobilier.Bonne connaissance du commerce et de l'ensemble des étapes de la gestion locative à la transaction immobilière.

Dynamique, commerciale, avec le sens du relationnel, je ferai de mon mieux pour mener à bout les missions que vous me confierez. N'hésitez pas à me contacter, votre satisfaction sera la mienne !!! à bientôt. Cécile



Mes compétences :

Détermination et Efficacité

Diplomatie

Combattive

Dynamique commerciale

Maitrise du logiciel de location GPI

Souriante et à l'écoute

Communication et facilité de contact

Vendeuse

Vente

Immobilier

Accueil

Gestion locative

Maitrise du logiciel adaptimmo

Notion anglais espagnol