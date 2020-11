Cecile DUMOLARD

Je souhaite relever vos nouveaux challenges, défis.



Après des études supérieures de commerces à Chambéry, j'ai eu l'occasion durant plus de 20 ans d'expériences professionnelles de travailler au sein de structures de tailles différentes secteurs : 14 ans dans l'industrie (forge, automobile, aéronautique, ventilation) et 9 ans dans le négoce en B to B de matériels de chauffage destines aux professionnels.



Les fonctions achats que j'ai occupées se sont toutes tournées vers un objectif

: LA SATISFACTION CLIENTS.



Ces expériences m'ont ainsi, permis de mettre en avant mes aptitudes à la négociation, mon esprit d'analyse, ainsi que ma rigueur et ma ténacité pour concrétiser les missions qui me sont confiées.



Je pourrai être rapidement opérationnelle et force de propositions pour minvestir dans votre projet d'entreprise, et vous propose de nous rencontrer afin que je puisse vous exposer en détails mon parcours.