Cécile FICHTEN

Après mes études, j'ai été comme "aspirée" dans le secteur du loisir et de l'événementiel : un monde qui me plait et dans lequel je m'épanouis.



L'implication est pour moi le maître mot de l'activité professionnelle, s'investir avec détermination dans un projet afin de le mener à bien.



A travers mes expériences, j'ai pu découvrir différents aspects de la gestion d'un parc de loisirs : l'ouverture et le lancement, sa communication, sa stratégie commerciale, gestion des équipes...

La polyvalence est aussi un facteur clé, se réinventer, se remettre en question afin d'avoir une vision plus large.



Les relations humaines sont pour moi primordiales, envers les clients, le personnel et les différents intervenants.



Mes compétences :

Communication

Evenementiel

Commerciale

Relations

Photoshop

Wordpress