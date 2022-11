Cecile FIEVET

Après une riche expérience en tant qu"éducatrice de rue" dans laquelle j'ai, à la fois beaucoup appris du terrain, et œuvré dans des actions éducatives et dans la dynamiques du secteur, je m'oriente désormais vers des postes d'ingénierie sociale (chargé d'étude, chargé de développement, chargé de mission, chargé de projet ...).

Je souhaite ainsi m'investir dans un poste qui vise à la réflexion, à la mise en place et au développement de projets, de "solutions partagées" sur un territoire donné.



Mes compétences :

Maîtrise de la méthodologie de projet

capacité rédactionnelle et de synthèse

coordonner et animer un projet collectif

développer, entretenir réseau et partenariat

savoir travailler en équipe

réaliser un diagnostic, analyse, plan d'action