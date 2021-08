Cécile GADEL

Ouverte aux opportunités et toujours prête à acquérir de nouvelles compétences, les challenges me motivent et sont la clé pour comprendre mon parcours professionnel.



De la communication publique à la presse quotidienne régionale, de l'écriture au web, de la France à l'international, de la relation clientèle au développement commercial, mon dynamisme est porté par ma volonté de réussir et mes bons résultats sont toujours au rendez-vous.



Le domaine des médias et de la communication est le fil rouge de ce chemin parcouru en France et l'international a renforcé mes aptitudes dans la relation clientèle.



Rigoureuse, organisée, autonome, empathique, à l'écoute, réactive, déterminée, créative, dotée d'un bel esprit d'équipe et de fortes capacité d'adaptation ... je livre ici quelques une de mes qualités.



Ambitieuse aussi et prête pour un nouveau challenge, je suis ouverte à toute opportunité en région Occitanie pour développer un portefeuille de clients et mettre au service d'une entreprise innovante mes compétences multiples, mes valeurs et mes qualités humaines.



Mes compétences :

Blogueuse

Référencement naturel

Rédaction web

Rédaction de contenus

Rédaction

Moteurs de recherche web

Blogging

SEO

Ecriture

Web 2.0

Réseaux sociaux

Référencement

Communication externe

Relations Presse

Wordpress

Conseil aux entreprises

Gestion de la relation client

SAP

Service client

Réseaux sociaux professionnels