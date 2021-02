Cécile GAUTHIER LABRO

“A 40 ans, j’aime profondément mon métier et je vous accompagne avec bienveillance, intégrité et énergie.



J’accompagne des personnes individuellement, en couple et en groupe depuis plus de 15 ans maintenant dans toutes les grandes étapes de leur vie, des plus douloureuses aux plus joyeuses.



Développer la résilience, accompagner les différents deuils de la vie, vous aider à mettre vos talents et votre potentiel en lumière à travers un accompagnement global et holistique, fruit de l’ensemble de mes pratiques et de mon expérience.



Je m’intéresse pleinement à vous, à la personne que vous êtes aujourd’hui, quelque soit votre âge ou votre situation personnelle et professionnelle…”