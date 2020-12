Cécile GUILLON-KROON

De la R&D à l'innovation, j'accompagne nos adhérents vers ce que sera l'agriculture demain : plus humaine, plus écologique et toujours aussi utile.

Nous avons besoin de recréer le dialogue autour de nos campagnes et de ce que les agriculteurs y font, de retrouver le plaisir d'une alimentation saine, produite localement par des hommes fiers de leur métier.

Le changement se dessine, s'accompagne de pédagogie, de technologies, de connaissances et de numérisation : que de beaux challenges !



Mes compétences :

Innovation

Agriculture durable

Marketing stratégique

Management transversal

Management

R&D

Elevage

Direction de projet

Conduite du changement