Cécile JOBERT

Secrétaire de formation, j'ai souvent occupé des postes d'accueil et de secrétariat dans divers domaines d'activité, comme l'imprimerie, l'alimentaire, la menuiserie ou encore l'énergie solaire. J'ai aussi été chargée de clientèle pour l'opérateur téléphonique BOUYGUES TELECOM pendant 8 ans, poste dans lequel je me suis beaucoup épanouie. Suite à un licenciement économique, j'ai rebondi en faisant une formation au Greta d'Assistante Ressources Humaines, dont j'ai obtenu le Titre Professionnel en juin 2012.

Aujourd'hui, mon emploi consiste à assurer la sécurité environnementale de chantiers de peinture sur pylônes RTE, d'assurer le suivi et l'élimination des déchets occcasionnés. En parallèle, je gère le secrétariat de la branche Façades de l'entreprise. J'ai obtenu des certifications QUALIBAT, RGE et ECOARTISAN en Rénovation Energétique nécessaires pour être reconnue et éligible aux appels d'offre publics et privés, ainsi qu'aux travaux subventionnés des particuliers ; je conseille les clients sur les aides disponibles en matière de gestion de l'énergie dans le bâtiment et les accompagne dans la réalisation de leurs démarches admnistratives. Je réponds également aux marchés publics. Responsable Qualité pour la certification MASE pour travaux sur sites chimiques, et ISO 9001.



Mes compétences :

Ressources humaines

Excel

Access

Quadra

Word

Bureautique

Secretariat

Powerpoint

Comptabilité

Accueil téléphonique

Droit

AutoCAD