Cécile JOUANNY

Responsable du Recrutement et des Ressources Humaines



1- Sourcing de candidatures d'intervenants

Rédaction et diffusion d'offres d'emploi

Rencontre des prescripteurs RH (écoles, Pôle Emploi etc.)

Chasse sur les réseaux sociaux



2- Traitement des candidatures

réception et tri, et traitement des candidatures

Programmation d'entretiens de recrutement



3- Entretiens de sélection des intervenants

Faire passer les entretiens de de recrutement conformément au manuel opératoire et dans le respect des critères de recrutement.

Vérifier l'existence d'un dossier complet pour chaque intervenant sélectionné.



4- Signature des mandats de placement

Organiser la signature du mandat de placement conformément au manuel opératoire.