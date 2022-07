Cécile KOGEY

Créée en 2020 Pommes d'amour Cérémonie est avant tout un lieu de dialogue et de partage entre des futurs mariés et un officiant laïque. Ensemble, ils vont préparer la cérémonie du mariage. Elle sera faite selon leurs désirs, leurs envies, leurs rêves . Ecoute, dialogue, propositions dont à l'ordre fu jour gestion des conflits, gestion des tensions et parfois même simplement gestion de l'angoisse des futurs mariés. Voilà le rôle d'un officiant: vous donnez du rêve pour votre mariage !