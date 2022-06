Cécile LEBOURG

Je pratique depuis plusieurs années des soins énergétiques par imposition des mains ( reiki et magnétisme) pour venir à bout de la douleur, d'un zona, du stress, des blocages émotionnels, aider à la cicatrisation, etc... à mon cabinet, à domicile ou à distance.

Pour plus de renseignements, merci de me contacter.



Array





Bonne journée