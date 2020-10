Je suis à la recherche d'un challenge commercial au sein d'un groupe Ambitieux avec esprit d'équipe et challengeur.



J'aime la vente et vendre, je souhaite partager mes compétences et apprendre de nouvelles façon d'aborder ce jeu tellement enrichissant.



Mes compétences l'Organisation, l'Esprit d'équipe, Autonome, Rigoureuse, le suivi client , la prospection, le développement du CA et l'animation ainsi que la formation auprès de professionnels de santé divers et variés.



Si vous êtes à la recherche de ce profil, je reste à votre disposition pour tous renseignements et échanges.



Bien à vous,

Cécile MAGNANT