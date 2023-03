Cécile PIATON

Vous avez besoin d'aide pour rédiger un courrier, remplir un dossier, présenter le dossier de candidature qui vous permettra de décrocher le métier ou la formation de vos rêves, rendre hommage à un proche, exprimer votre accord ou votre désaccord, rédiger les statuts de votre association, retranscrire les enregistrements de vos réunions, rédiger du contenu pour votre site web, raconter la vie d'une personne aimée ou faire rêver vos amis avec le récit de votre dernier voyage ? Je vous prête ma plume pour vous accompagner dans toutes ces étapes et bien plus encore. Grâce à mes formations et mon passage dans l'univers des bibliothèques, je saurai effectuer les recherches documentaires qui me permettront de connaître en profondeur tous les sujets que vous voudrez aborder. Ma créativité et ma sensibilité seront nos alliées pour ajouter une touche plus humaine à vos écrits. Mon empathie et ma capacité d'écoute me permettront de cerner au maximum vos attentes. Je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure.