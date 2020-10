Cecile REMOLEUX

Bonjour,



Je mappelle Cécile REMOLEUX. J'ai 32 ans et suis à la recherche active d'un emploi en middle / back office dans les domaines de la banque, l'assurance, la prévoyance.



Mon cursus scolaire et mon parcours professionnel m'ont permis de développer mes compétences et connaissances : concernant les produits bancaires et d'assurance, la gestion des contrats de prévoyance, des contrats en déshérence, le calcul des arrêts de travail, la conformité des prêts immobiliers et des contrats de location financière, crédit, la gestion des agréments ( création + renouvellement), la conformité et la préparation des dossiers de succession



Mes atouts :

- ma rigueur (je ne laisse rien au hasard)

- mon organisation issue de mon esprit comptable

- mon sens du contact (aisance relationnelle, bon contact client)

_ mon sens de l'analyse lié à mes différentes missions



Mes motivations :

Je recherche un emploi en adéquation avec ma personnalité (pas de démarchage téléphonique, de commerce). Un emploi où je puisse fournir un travail de qualité, qui demande de l'analyse. Mon objectif est d'acquérir de l'expérience en tant qu'agent administratif en banque, assurance, prévoyance.



Je suis disponible à partir du 30/10/2020



Mes compétences :

Analyse

Informatique

Gestion administrative

Assurance

Banque de détail