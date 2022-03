Cécile ROCCI

Jeune femme dynamique ayant une soif d'apprendre et de découvrir tous les aspect du métier de paysagiste.

Personne motivée et passionnée par l'aménagement paysager tout en étant polyvalente et professionnelle.

Je suis capable de concevoir un projet, d'en déterminer le prix en accord avec mes collègues de travail et enfin de suivre la réalisation du projet.

Niveau ingénieur reconnu par la formation pôle paysage ITIAPE du groupe ISA (LILLE, 59).



Détentrice du concours d'adjoint technique principal de seconde classe en tant qu'employé polyvalent des espaces verts et naturels.



Mes compétences :

Polyvalence

Sens de l'organisation

Rigueur

Méthodique

Persévérance