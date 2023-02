Cécile ROZIERE

Passionnée par l'hypnose, j'ai quitté le monde de l'entreprise pour me former personnellement de façon intense. En deux années, j'ai développé deux champs de compétences différents, mais dont l'association peut s'avérer profondément efficace : l'hypnothérapie et la remédiation cognitive. Maman de trois enfants à profils atypiques, mon parcours au sein d'unités spécialisées m'ont fait prendre conscience du besoin abyssal en termes d'accueil des enfants présentant un trouble envahissant du développement. Je me suis alors formée à la remédiation cognitive par la pédagogie Feuerstein auprès de Fabienne Bettan dès ma sortie de l'Ecole Française d'Hypnose de Toulouse. J'ai préféré tout faire d'un coup, je savais que j'allais travailler sans relâche pendant deux ans, 7 jours sur 7 et sans vacances, mais aujourd'hui je suis fière du résultat.

Spécialisée en hypnose enfant, hypnose natale, et sensibilisée à la méthode HAPNeSS pour les séniors, j'englobe ainsi tout public, de 5 à 99 ans, dans mon accès aux soins.

C'est dotée de ces bagages bien remplis que je suis revenue sur mes terres d'enfance à Saumur et propose mes méthodes au sein de mon cabinet rue Etienne Bougouin, depuis septembre 2022.

Ma plus grande satisfaction, c'est le regard pétillant de l'enfant qui comprend que quelque chose de positif se passe en lui, qu'il apprend à apprendre, mais aussi les remerciements chaleureux des personnes qui sont arrivées à maîtriser un problème, un blocage, un stress ou une addiction.

Les consultations sont possibles en cabinet, à domicile et en téléconsultation afin de proposer ses services à toute personne, mobile ou non.

Prise de rendez-vous sur Resalib.