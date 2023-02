Cécile TAMINAU

Chimiste de formation, j'ai travaillé pendant quatre années au sein du laboratoire R&D de la société Strand cosmetics Europe.

Mon goût pour la création et l'innovation n'a jamais cessé de se développer, que ce soit pour les nouveaux produits, concepts ou même les procédures.

J'aime plus que tout résoudre des problèmes complexes, ce qui me permet de toujours rester en alerte.

Sérieuse et polyvalente, j'ai démontré mon adaptabilité en assumant de nombreuses responsabilités comme la gestion du service R&D



Mes compétences :

Formulatrice

R&D

Cosmétiques

Sous traitance

Résolution de problèmes

Gestion de projet

Contrôle qualité

HPLC