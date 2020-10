Styliste depuis plus de 20 ans, je suis créative, intuitive, passionnée, dotée d'une forte sensibilité produit et disposant dune expérience professionnelle significative dans le domaine de la mode en tant que styliste, Jai une bonne connaissance du processus de création et de développement produit sur le prêt à porter femme et accessoires. Mes principales qualités sont la rigueur, le dynamisme et mon engagement pour atteindre les objectifs qui me sont fixés.