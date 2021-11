Cécile VERDIER-LAGADEC

Ressources Humaines :

Appui et conseil en Ressources Humaines

Conduites d'entretiens QVST



Conception et Animation de Formation :

Conseil et animation en ingénierie de Formation

Élaboration de cahiers des charges

Evaluation des apprentissages



Conduite de Projet :

Accompagnement du changement

Intervention au sein de groupes pluridisciplinaires

Rédaction de synthèses avec préconisations



Mes compétences :

Analyse de pratiques

Qualité de vie au travail

Supervision

SST

Ressources humaines

Psychologie du travail