Cécile VRAIN

Je viens de fonder le premier collège en ligne francophone MILLENNIUM EDUCATION www.millennium-education.com

Docteur en Histoire des Relations Internationales de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France). Ancien enseignant-chercheur à l'Université de Versailles St Quentin en Yvelines (France), puis professeur invité à l'Université de Pécs (Hongrie), je suis, depuis 2012, Directrice des programmes internationaux à l'ESJ Paris. De 2000 à 2009, je fus correspondante à Budapest de Radio France Internationale (RFI), de la Radio Télévision belge (RTBF), de la Radio Suisse Romande (RSR), de Radio Canada, de France 24, et du journal La Croix. En Hongrie, je fus successivement Directrice de la publication et Rédactrice en chef de l'hebdomadaire le "Journal Francophone de Budapest" et du site internet "Lepetitjournal.com" et fondatrice du magazine francophone mensuel centre-européen "l'Europe nouvelle". Je suis la directrice de la publication du Podcast Journal www.podcastjournal.net.



Mes compétences :

Relations internationales

Enseignement