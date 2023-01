Cecilia LEJEUNE

Souriante et dynamique, je sais faire preuve de réactivité, de polyvalence tout en ayant le sens de la diplomatie.



J'ai plusieurs années d'expérience dans le domaine du secrétariat.



Ma dernière expérience était de 7 ans en tant qu'Assistante de Direction et à la fois vendeuse. Mes missions étaient les suivantes = Accueil téléphonique et physique, saisie de mails, courriers, devis, factures clients et fournisseurs, archivage, relance des impayés, conseiller le client et encaisser, réceptionner les colis et procéder à la mise en rayon ...



Logiciels informatiques = Worl, Excel