Ced COMPTOIR D ECHANGES ET DÉVELOPPEMENT (ASSOCED)

Nous sommes une association de solidarité internationale dénommée Comptoir dEchanges et Développement (CED).

Nous œuvrons pour la cause des enfants jeunes et des Communautés.

Pour ce faire, nous organisons des missions de solidarité internationale dans les domaines de léducation, de la santé et de lenvironnement.

Nous proposons également des stages conventionnés ou non aux étudiants et aux professionnels dans différents domaines :

- animation socio éducatives des enfants démunis et de la rue (éducateurs spécialisés ou non) ;

- environnement (agriculture biologique, gestion des déchets,,) ;

- santé : sensibilisation (maladies transmissibles ou non, Hygiène) et soins médicaux dans les villages ;

- projets de développement local (construction infrastructures, bibliothèque)

- communication (outils de communication, gestion de site internet et réseaux sociaux).

Rejoignez-nous sur nos programmes daides au développement local tout au long de lannée et dautres actions.

Contact : comptoir.echanges@gmail.com

Site : www.assoced.jimdofree.com

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100012963908943

CED pour un environnement sain