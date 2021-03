Cédric BARBE

Business Analyst spécialiste de la fonction commerciale, j'apporte aujourd'hui les compétences suivantes :



- Prévision des ventes : pour l'ensemble des gammes de TOMY (commerce de jouets), j'ai affiné les outils de prévision. Résultat : nous avons atteint un excellent taux de précision : 3,81M réalisé vs 4,20M prévu (meilleure exactitude au niveau Européen).



- Gestionnaire de bases de données : pour l'ensemble des produits TOMY (commerce de jouets), j'ai amélioré la cohérence et la qualité de la base de données produits France & Allemagne et ainsi la gestion des gammes de produits, des tarifs, des fiches produits et l'alimentation des matrices clients (entre autres avec la plateforme CEDEMO).



- Commercial & marketing : j'ai mis en place des alertes de sous-performance qui ont permis de lancer des actions correctives (promotion, publicité, emailing).



- Management : j'ai managé en direct 6 collaborateurs dans le service SAV / QUALITÉ de TOMY afin de faire baisser les coûts liés à la non qualité des produits (de 11,3% à 6,5%).



- Un socle technique : j'ai travaillé sur plusieurs ERP (AS/400 puis SAP), et BusinessObjects pour l'édition de rapport interactifs destiné aux managers, en particulier avec l'outil Web Intelligence.



J'ajoute que je suis particulièrement à l'aise dans un contexte international : je travaille quotidiennement avec des collègues de la filiale Anglaise et Allemande.