Cédric BAYONNE

Après 3 ans dans la Basse Tension comme technico commercial basé à l'usine de Chartes de Bretagne, j'ai décidé de faire évoluer ma carrière vers les énergies renouvelables.



J'ai donc accepté le poste de :

Responsable de projets photovoltaïques (à Lyon)

Puissance : 250kW à 4 MW.

Réf : Rhodia Belle Etoile (St Fons)

Usine Renault Cléon

Serres agricoles à Tour et Montauban

CA 2011 : 5M€.



Mon travail consiste au suivi des projets de centrales photovoltaïques en toiture (Ombrières de parking, serres agricoles, toitures industrielles)

Fourniture du matériel, du système de supervision.

Pilotage des études.

Plannification.

Suivi de chantier, mise en service.

Suivi économique (marge), administratif.

Négociation des avenants/claim.

Réception et mis en place de la garantie (Contrat Capex/Opex)



Mes compétences :

Photovoltaique

Basse et Moyenne tension

Commercial

Project management

Ingénierie

Gestion de projet

Chargé d'affaires

Energie