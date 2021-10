Cédric BOURILLON

Récemment diplômé de l'ESCOM (Ecole Supérieure de Chimie Organique et Minérale), fort de différentes missions en laboratoires de R&D en formulation et matériaux. Je recherche actuellement un poste dans ces deux domaines en tant qu'ingénieur chimiste.



Rigoureux, méthodique, curieux et à l'écoute des autres. Ces qualités m'ont servi tout au long de mes différents projets de recherches & développements dans un soucis de rentabilité et d'innovation.



Nhésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse.