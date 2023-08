Cédric CASTAING

Après avoir travaillé dans diverses entreprises,

j'ai acquis une solide expérience dans les domaines du spatial et de l’aéronautique.

Validation de systèmes.

Création de documents techniques.

Maitrise de l'environnement salle blanche.

Interface avec le client.

Coordination d'équipes techniques.

Respect des objectifs planning et satisfaction clients.







Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

amenagement laboratoire d'essais

Support technique

Documentation technique

Essais spatial et aéronutique

Coordination technique