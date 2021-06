Cédric CHEVRIGNAC

Bonjour,



Mon métier est dintervenir en appui administratif et logistique auprès de lensemble des acteurs dun organisme ou plus spécifiquement auprès dune équipe ou dun responsable.



Issu dune formation initiale en documentation (bac+2), jai découvert les services généraux lors de mon expérience dagent daccueil au Lycée Condorcet à Bordeaux. Séduit par la polyvalence du métier et motivé par la possibilité de rendre service, je décidais de mengager sur cette voie.



Après une formation complémentaire de secrétaire-assistant (titre professionnel de niveau bac), jai assisté le responsable de lantenne bordelaise du Secours Populaire dans la gestion administrative et logistique de la structure. Mes deux dernières expériences mont permis de découvrir le routage postal.



Parallèlement à ces expériences, je suis régulièrement des cours en ligne afin de développer mes connaissances professionnelles.



De nature consciencieuse, jai développé, entre autres, le sens de la rigueur, mon autonomie et la capacité à travailler en équipe.



Mes compétences sarticulent autour de trois axes :

la communication des informations et la bureautique

lorganisation des activités dune équipe et la gestion des ressources matérielles.

Le suivi administratif courant des opérations commerciales et du personnel.



Aujourdhui, je souhaite continuer à approfondir mes compétences au sein dune structure où je pourrais midentifier aux produits et services, aux méthodes de gestion et de vente et à la culture interne.



Je suis à votre disposition pour toutes demandes dinformations complémentaires.